РФ снимает с консервации бронемашины БРДМ-2 для войны в Украине: что о ней известно

Российская Федерация активно снимает с консервации бронемашины типа БРДМ-2. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

По данным портала, часть этих машин после расконцервации отправляется на ремонт и модернизацию на мощностях 103-го бронетанкового ремонтного завода. Однако следует заметить, что БРДМ-2 не подходят для использования, как бронированный транспрот – их конструкция не предусматривает отсека для размещения десанта.

Россия может начать применять эти машины для использования в качестве мобильных огневых средств, оснащенных 14,5 мм пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Другие причины применения - нехватка в России БТР-82, БТР-80 и МТ-ЛБ из-за высоких потерь в войне против Украины.

Кроме БРДМ-2 россияне могут расконсервировать специализированные машины на базе этой ББМ, к примеру – самоходные ПТРК.

Боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2

БРДМ-2 (Боевая разведывательно-дозорная машина) – советская бронированная машина, предназначенная для ведения разведки и выполнения дозорных задач. Она была принята на вооружение в 1962 году и стала широко используемой во многих армиях мира.

Технические характеристики:

Экипаж: 4 человека (водитель, командир, стрелок и оператор).

Масса: около 7 тонн.

Вооружение: пулемет КПВТ (14,5 мм) и пулемет ПКТ (7,62 мм).

: бензиновый, мощностью 140 л.с.

Скорость: до 95 км/ч на дороге, до 10 км/ч в воде (амфибия).

Запас хода: до 750 км.

БРДМ-2 способна преодолевать водные помехи благодаря гидрооборудованию и специальной конструкции корпуса. Она имеет четырехколесную ходовую часть с дополнительными выдвижными колесами для преодоления препятствий. Машина защищена легкобронированным корпусом, способным выдерживать ушибы мелкокалиберного оружия и обломков снарядов.

БРДМ-2 оснащена большим количеством наблюдательных приборов для лучшего обзора поля боя.

На базе БРДМ-2 создавалось много модификаций, в частности, машины с дополнительным вооружением, усовершенствованной броней и современными средствами связи. Некоторые из модернизированных версий все еще находятся на вооружении разных стран мира.

Ранее РБК-Украина писала о том, что спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.

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