Зеленский предложил партнерам "справедливую сделку", чтобы те помогли ракетами для ПВО
Президент Владимир Зеленский во время заседания так называемого "Рамштайна" предложил партнерам обменять имеющиеся у них ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T на новые ракеты, которые Украина уже заказала.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Итак, новые ракеты-перехватчики для систем ПВО Украина готова будет предоставить партнерам чуть позже в обмен на то, что они отправят Киеву уже сейчас лежащие у них на складах ракеты.
Как подчеркнул президент, для Украины важно выиграть время, поэтому он и предложил такой бартер, ведь Москва уже начала массированные удары по инфраструктуре, даже не дождавшись зимы.
"Это не пожертвование. Это обмен. Вы передаете нам ракеты, которые нужны сейчас, а вместо этого получаете более новые и современные ракеты. Мы все понимаем, что новые перехватчики имеют длинные очереди ожидания. Но они нужны нам здесь и сейчас, а вам необходимо пополнять собственные арсеналы", - заявил глава государства.
Президент назвал это предложение "справедливым соглашением".
Зеленский также обратился в США с призывом не задерживать поставки ракет и, по возможности, увеличить поддержку Украины.
Он отметил, что Россия продолжает атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", крылатыми и баллистическими ракетами. Поэтому Киеву нужны достаточные запасы перехватчиков для защиты всех этих угроз.
Отдельно президент призвал партнеров обеспечить регулярные и предполагаемые поставки ракет через все доступные каналы, включая программу PURL.
Кроме того, Украине срочно требуются ракеты для переносных систем противовоздушной обороны и ракеты класса "воздух – воздух" для истребителей.
Какой еще помощи просил Зеленский
Отдельным приоритетом президент назвал ужесточение украинской авиации. По его словам, Украине нужно еще 40 истребителей F-16.
Зеленский объяснил, что имеющиеся самолеты значительную часть времени проводят на земле из-за технического обслуживания и ремонта, хотя они нужны для перехвата российских дронов и ракет.
Также Украина работает над получением шведских Gripen и французских Rafale. В то же время, президент призвал европейских партнеров рассмотреть возможность передачи самолетов Mirage, которые, по его словам, можно задействовать уже сейчас.
Глава государства подчеркнул и необходимость достаточного количества боеприпасов для самолетов, которые уже находятся на вооружении Украины.