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В Харькове есть погибший из-за ракетных обстрелов

Харьков, Среда 24 июля 2024 06:17
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В Харькове есть погибший из-за ракетных обстрелов Фото: стали известны последствия российского ракетного удара по Харькову (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове из-за вражеских ракетных обстрелов сегодня утром известно о по меньшей мере одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.

По его словам, один из "прилетов" зафиксирован в районе частного сектора, где произошел пожар дома.

"Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", - говорит мэр.

Он уточнил, что, по предварительным данным, враг бил по Харькову ракетами комплекса С-300.

Что касается первого вражеского удара по Харькову во время этой атаки, то он "пришелся в промышленную зону одного из районов города", сообщил Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе Харьков "зафиксированы удары по нескольким адресам".

"Горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении чиновника в Telegram.

В ОВА уточнили последствия

Позже руководитель Харьковской ОВА Синегубов уточнил данные о российских ударах по Харькову и району.

  • Отмечается, что в 5:15 оккупанты атаковали Немышлянский район, где были повреждены нежилое здание, по меньшей мере 5 автомобилей. Обошлось без пострадавших.
  • В 5:25 зафиксировано попадание из-за ракетного удара по другому адресу в частный жилой дом - там возник пожар.
  • Около пяти часов враг ударил "Шахедом" по Малоданиловской общине - возник пожар в конюшне, пострадали 2 гражданских мужчин, они получили медицинскую помощь на месте.

В МВД добавили, что в Харькове было разрушение промышленного здания, повреждены авто.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывоопасного управления, спасатели и медики.

Обстрел Харькова и области 24 июля

Ранее сообщалось, что в Харькове рано утром раздались взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили об угрозе баллистики с востока.

Впоследствии стало известно, что кроме ударов по Харькову под вражескую атаку попал также поселок Лесное Малоданиловской громады Харьковского района. Там пострадало гражданское здание, где произошел пожар. Известно о как минимум одном раненом.

Кроме того, ранее о взрыве в пригороде Харькова сообщалось ранее около часа ночи.

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