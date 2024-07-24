Оккупанты продвинулись в Донецкой области на нескольких направлениях: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Северска, Авдеевки и недалеко от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 24 июля отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали локализованные наступательные операции на север и северо-восток от города Харькова 22 и 23 июля.

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы полностью оттеснили ВСУ от Глубокого и отодвинули назад на 1 км, при этом в ISW не наблюдали доказательств, что захватчики контролируют все Глубокое.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска нанесли авиаудары между Липцами и Глубоким, заставив ВСУ отступить и пополнить резервы.

Российский блогер рассказывал, что российская артиллерия и удары беспилотников FPV якобы отразили несколько попыток украинских контратак в районе Глубокого.

Сообщается, что Воздушно-космические силы России нанесли удар с объемной детонационной авиационной бомбы ФАБ-1500 по украинским силам вблизи Борщева (к северу от Харькова и к югу от Глубокого).

22 и 23 июля продолжались позиционные бои около Глубокого, Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ активизируются возле Старицы (юго-западнее Волчанска).

Спикер группировки войск ВСУ в Харьковской области полковник Виталий Саранцев 23 июля заявил, что оккупанты сосредоточивают основные усилия в районе Глубокого и Волчанска, продолжают перегруппировку для проведения штурма, но не готовятся к новой наступательной операции.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ 23 июля продолжили наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ недавно захватили позиции на северо-западной окраине Синьковки, но опровергали заявления о том, что силы РФ действуют в центре Синьковки.

Российские "военкоры" также утверждали, что путинские войска якобы продвинулись более 800 метров в Песчаном, к северо-западу от Кременной возле Невского и к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки.

Российские оккупанты продолжали наступление в районе Кондрашовки, вблизи Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки, вблизи Макеевки и Новосергеевки, и в районе Серебрянского леса 22 и 23 июля.

Операция №3 - Донецкая область

Оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Раздолевки.

Войска РФ совершили наземные атаки вблизи Верхнекаменского, возле Спорного и Выемки, а также у Переездного 22 и 23 июля.

22 июля командир украинского батальона, действующего на Северском направлении, заявил, что российские и украинские силы используют больше беспилотников и меньше артиллерии в этом районе, но сейчас ВСУ имеют преимущество в усовершенствовании и адаптации дронов.

Командир батальона ВСУ также сообщил, что оккупанты используют большие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) примерно в 10 км от линии фронта, и активируют их, когда войска РФ совершают нападения, чтобы помешать украинским беспилотникам.

23 июля российские захватчики продолжали наступление в районе Часового Яра, но без подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы незначительно продвинулись севернее Калиновки и близ Григоровки, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщали об увеличении количества российских атак в направлении Часового Яра по состоянию на 08:00 по местному времени 23 июля, в частности к северу от города вблизи Васюковки, Миньковки, Орехово-Василовки, Григорьевки, Калиновки и Богдановки.

22 и 23 июля также продолжались бои вблизи Новомаркового, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы.

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 23 июля заявил, что российские оккупанты планируют усилить подразделения, действующие на направлении Часового Яра, частями двух дополнительных неопределенных бригад.

Войска РФ 23 июля продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но без подтвержденного продвижения.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска продвинулись в Железном и центре Нью-Йорка, но в ISW не нашли визуальных доказательств этих утверждений.

Бои продолжались под Торецком, около Северного и Железного, Нью-Йорка и Пантелеймоновки 22 и 23 июля.

Российские оккупанты недавно продвинулись к западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 23 июля, показывают, что захватчики продвинулись на улицу Молодежную на юго-западе Новоселовки Первой.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 23 июля заявил, что за последнюю неделю войска РФ продвинулись до 6 километров в направлении Мирнограда-Покровска, и отметил, что оккупанты находятся на расстоянии 14 км от Мирнограда, что соответствует оценке экспертов ISW.

По словам Бутусова, украинские силы находятся в "критически сложной" ситуации в Покровском (Авдеевском) направлении. Он также заявил, что войска РФ ведут небольшие фронтовые удары пехоты по Авдеевскому направлению.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись к окрестностям Волчьего, а также на северный и южный берега Карловского водохранилища, хотя в ISW не видели визуальных доказательств российских успехов в этих районах.

Бои продолжались около Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Тимофеевки, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Волчьего, возле Яснобродовки, Уманского и Карловки 22 и 23 июля.

Украинские военные источники опубликовали 23 июля кадры, на которых ВСУ сбивают российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении.

Российские захватчики недавно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что оккупанты немного продвинулись к улице Славянской в Красногоровке.

Украинский источник 22 июля опубликовал кадры, на которых видно, как ВСУ отражают атаку усиленной российской механизированной части в неустановленном месте на Донецком направлении в неустановленную дату.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ якобы незначительно продвинулись юго-восточнее Водяного и продвинулись до 3,1 км в центральной и восточной части Максимиляновки.

Бои продолжались 22 и 23 июля в районе Красногоровки и в районе Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки.

23 июля российские "военкоры" заявили, что войска РФ ведут штурм в направлении Макаровки и Благодатного на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

В Минобороны РФ утверждали, что их войска с танками недавно выдвинулись в районе Времиевки, а также солдаты использовали багги и мотоциклы для нападения на позиции ВСУ возле Урожайного.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 22 и 23 июля в районе Работино, Вербового и Малой Токмачки.

22 и 23 июля продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

23 июля российский военкор заявил, что бои продолжаются на островах в реке Днепр, и что украинские беспилотники продолжают представлять значительную угрозу для российских сил в этом районе.

Российские источники утверждали, что ВСУ обстреляли оккупированный Крым в ночь на 23 июля.

В Минобороны РФ заявляли, что якобы был сбит 21 украинский беспилотник над оккупированным Крымом и Черным морем, а российский блогер утверждал, что ПВО РФ уничтожило 15 украинских беспилотников вблизи оккупированного Севастополя.

Российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что украинский беспилотник нанес удар по радиостанции российского Главного управления Генштаба (ГРУ) вблизи Севастополя, хотя в ISW не могут подтвердить эту информацию.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 23 июля рассказали, что в течение суток и до вечера на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские оккупанты провели треть всех атак за день именно на Покровском направлении.

Добавим, в Генштабе рассказали, что враг наращивает военную группировку в Запорожской области. В то же время, угрозы наступления на этом направлении нет.