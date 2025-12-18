ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

Четверг 18 декабря 2025 08:25
UA EN RU
На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 17 декабря, на фронте произошло 134 боевых столкновения. Российские войска продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг совершил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного - противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 193 300 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 27 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, 330 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 119 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Обесточивание населенных пунктов, пожары, раненые: последствия атаки дронов по Украине
Обесточивание населенных пунктов, пожары, раненые: последствия атаки дронов по Украине
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW