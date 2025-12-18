На фронте за сутки - более 130 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 17 декабря, на фронте произошло 134 боевых столкновения. Российские войска продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника. Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг совершил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Отрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного - противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.