На фронте в день "перемирия" состоялось более 120 боев, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что противник задействовал для поражения 4737 дронов-камикадзе и совершил 1524 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 21 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано два вражеских штурмовых действия.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Старица, Терновая, Петро-Ивановка, Синельниково и Нововасильевка. Одна из этих атак продолжается.

На Купянском направлении противник штурмовал один раз в сторону Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки. Три из этих вражеских атак еще продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Новоподгороднее. Одна из этих атак продолжается.



"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 оккупантов и 15 ранены, уничтожены две единицы автомобильной техники, пункт управления БпЛА и два укрытия противника. Также повреждены три единицы автомобильной техники, 12 укрытий противника и четыре пушки. Уничтожено или подавлено 217 БПЛА различных типов", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в сторону Александрограда, Январского, Вороного и Сосновки. Одна из этих атак - продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного, Святопетровки, Волшебного, Злагоды, Оленоконстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижовка. Одно штурмовое действие врага еще продолжается.

На Ореховском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.