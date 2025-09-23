На фронте 140 столкновений за сутки, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 вторника, 23 сентября, на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. 39 из них произошли на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, применили две ракеты и сбросили 55 управляемых авиабомб. Кроме того, враг применил 1925 дронов-камикадзе и совершил 3176 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских защитников.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки подразделения ВСУ отбили семь штурмовых действий оккупантов. Россияне нанесли пять авиаударов с применением 14 управляемых авиабомб, а также осуществили 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска, Отрадного и Западного. Украинские военные отбили девять атак, два боя пока продолжаются.

Три атаки оккупантов были отбиты на Купянском направлении в районах Купянска и Петропавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили десять атак оккупантов в районах Колодязей, Новоселовки, Торского и Шандриголово; шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении подразделения ВСУ успешно отбили попытку оккупантов продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении украинские воины остановили три попытки оккупантов продвинуться в районе Константиновки.

На Торецком направлении зафиксировано 24 попытки штурмовать позиции украинских защитников вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки. Силы обороны отбили 22 штурмовые действия россиян, два боя продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершил 39 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Проминя, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филии. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Согласно предварительным подсчетам, за весь день на этом направлении было ликвидировано 105 оккупантов, еще 67 получили ранения. Обезврежен один танк, 31 беспилотник, девять автомобилей; повреждены четыре артиллерийские системы и два автомобиля россиян.

На Новопавловском направлении подразделения ВСУ отбили 21 атаку оккупантов в районах Поддубного, Сичневого, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки; шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян вблизи Полтавки: одна попытка противника продвинуться вперед потерпела неудачу, четыре боестолкновения продолжаются.