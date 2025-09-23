Россияне потеряли более 1000 солдат, 2 самолета и вертолет: Генштаб обновил данные за сутки
За последние сутки, с 18 на 19 сентября, россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 2 самолета и вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 103 580 (+1010) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 199 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23 282 ед;
- артиллерийских систем - 33 052 (+53) ед;
- РСЗО - 1495 (+2) ед;
- средства ПВО - 1218 ед;
- самолетов - 424 (+2) ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 486 (+485) ед;
- крылатых ракет - 3747 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 62 486 (+123) ед;
- специальной техники - 3969 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер 23 сентября, на фронте было зафиксировано 143 боевых действий. Наибольшее количество боев произошло на Покровском направлении.
В частности, там враг совершил 44 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.
Полную сводку Генштаба читайте в материале РБК-Украина.