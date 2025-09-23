Россияне потеряли более 1000 солдат, 2 самолета и вертолет: Генштаб обновил данные за сутки

За последние сутки, с 18 на 19 сентября, россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 2 самолета и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 сентября 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 103 580 (+1010) человек ранены/ликвидированы;

танков - 11 199 (+5) ед;

боевых бронированных машин - 23 282 ед;

артиллерийских систем - 33 052 (+53) ед;

РСЗО - 1495 (+2) ед;

средства ПВО - 1218 ед;

самолетов - 424 (+2) ед;

вертолетов - 341 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 486 (+485) ед;

крылатых ракет - 3747 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 62 486 (+123) ед;

специальной техники - 3969 ед.