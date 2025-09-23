На фронті 140 зіткнень за добу, найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 вівторка, 23 вересня, на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. 39 з них відбулися на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

За добу російські окупанти завдали одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосували дві ракети та скинули 55 керованих авіабомб. Крім того, ворог застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій українських захисників.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу підрозділи ЗСУ відбили сім штурмових дій окупантів. Росіяни завдали п’ять авіаударів із застосуванням 14 керованих авіабомб, а також здійснили 104 обстріли, два з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися штурмувати позиції підрозділів ЗСУ у районах Вовчанська, Одрадного та Западного. Українські військові відбили дев’ять атак, два бої наразі тривають.

Три атаки окупантів було відбито на Куп’янському напрямку в районах Куп’янська та Петропавлівки. Одне боєзіткнення продовжується до цього часу.

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили десять атак окупантів у районах Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового; шість боєзіткнень прожовуються дотепер.

На Сіверському напрямку підрозділи ЗСУ успішно відбили спробу окупантів просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили три спроби окупантів просунутися в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку зафіксовано 24 спроби штурмувати позиції українських оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони відбили 22 штурмові дії росіян, два бої тривають дотепер.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснив 39 атак. Росіяни намагалися просунутися поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії. Два боєзіткнення продовжуються дотепер.

Згідно із попередніми підрахунками, за весь день на цьому напрямку було ліквідовано 105 окупантів, ще 67 отримали поранення. Знешкоджено один танк, 31 безпілотник, дев’ять автомобілів; пошкоджено чотири артилерійські системи та два автомобілі росіян.

На Новопавлівському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 21 атаку окупантів у районах Піддубного, Січневого, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки; шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян поблизу Полтавки: одна спроба противника просунутися уперед зазнала невдачі, чотири боєзіткнення тривають.