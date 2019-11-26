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Фріланд відзначила важливі кроки Порошенка під час його президентства

Новини » Політика     26.11.2019 - 13:53
Фріланд відзначила важливі кроки Порошенка під час його президентства
Фото: Христя Фріланд і Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко в Канаді зустрівся з Фріланд

Під час візиту до Канади лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з українською громадою в Едмонтоні, куди також прибула заступник прем’єр-міністра Канади Христя Фріланд. Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

"Я хочу привітати пана президента Порошенка, пані Марину. Мені надзвичайно приємно зустрітися не тільки в Києві, а й тут в моєму рідному Едмонтоні з вами. Дякую, що ви приїхали", – сказала Фріланд.

Заступник прем’єра Канади підкреслила важливі кроки для збереження та зміцнення незалежності України, які були здійсненні за час президентства Порошенка. Вона наголосила, що ці кроки мають значення не лише для майбутнього України, а й для міжнародної безпеки.

"Ми всі, українці цілого світу, цілий світ вдячний вам і не забуде те, що ви зробили для захисту українського суверенітету. Великий Іван Франко писав про великий момент, до якого кожен з нас мусить бути готовим. І ви були готові до цього великого моменту. Історія могла би бути зовсім інакшою", – відзначила Фріланд позицію Порошенка у протистоянні України російській агресії.

"Я хочу також подякувати вам, що ви захистили і здобули незалежність для нашої церкви з Томосом про автокефалію. Це дійсно історичний момент, і ви грали ключову роль в тому. А також наш єпископ Едмонтонський Іларіон", – підкреслила Фріланд.

Вона також відзначила роль Порошенка у забезпеченні демократичних, прозорих виборів в Україні.

"Це ознака справжньої демократії та справжнього демократичного лідера", – звернулася Фріланд до Порошенка.

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