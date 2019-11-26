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Порошенко в Канаді зустрівся із прем’єром провінціі Альберта

Новини » Політика     26.11.2019 - 10:07
Порошенко в Канаді зустрівся із прем’єром провінціі Альберта
Фото: Петро Порошенко та Джейсон Кенні (eurosolidarity.org)

Порошенко подякував за підтримку України зі сторони Канади

Під час візиту до Канади п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко зустрівся з прем‘єр-міністром провінції Альберта Джейсоном Кенні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії "Європейська солідарність".

Порошенко висловив глибоку вдячність Канаді за постійну підтримку України у боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та протидії російській агресії.

П’ятий президент відзначив вагомий особистий внесок Кенні у розбудову нової української армії, оскільки саме за його ініціативи як тодішнього міністра національної оборони Канади у квітні 2015-го року було започатковано програму тренувань українських військ канадськими збройними силами UNIFIER.

Порошенко наголосив на важливості продовження допомоги канадської сторони у посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань, поглиблення військово-технічного співробітництва та торгівлі оборонним летальним озброєнням.

Окрему увагу було звернуто на збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим, а також активізації протидії дезінформації російських кампаній у західних країнах.

Порошенко також відзначив, що Україна традиційно користується двопартійною підтримкою в Канаді.

Під час зустрічі були обговорені питання діяльності української громади у провінції Альберта та шляхи покращення її освітніх, культурних та економічних можливостей, а також вивчення української мови.

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Новини України Порошенко ПетроКанадаЄвропейська солідарність
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