Фриланд отметила важные шаги Порошенко во время его президентства

Фото: Христя Фриланд и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко в Канаде встретился с Фриланд

Во время визита в Канаду лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с украинской общиной в Эдмонтоне, куда также прибыла заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Я хочу поздравить президента Порошенко, его супругу Марину. Мне чрезвычайно приятно встретиться не только в Киеве, но и здесь в моем родном Эдмонтоне с вами. Спасибо, что вы приехали", – сказала Фриланд.

Заместитель премьера Канады подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, которые были осуществлены за время президентства Порошенко. Она подчеркнула, что эти шаги имеют значение не только для будущего Украины, но и для международной безопасности.

"Все мы, украинцы всего мира, весь мир вам благодарен и не забудет то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета. Великий Иван Франко писал о великом моменте, к которому каждый из нас должен быть готовым. И вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной", – отметила Фриланд позицию Порошенко в противостоянии Украины российской агрессии.

"Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и получили независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент, и вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Илларион", – подчеркнула Фриланд.

Она также отметила роль Порошенко в обеспечении демократических, прозрачных выборов в Украине.

"Это признак истинной демократии и настоящего демократического лидера", – обратилась Фриланд к Порошенко.