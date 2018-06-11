У ФРН розробляють новий план по наданню притулку

План глави МВС ФРН, який він презентує 12 червня, буде налічувати 63 пункти

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер збирається представити новий план політики країни щодо надання притулку. Про це інформує DW.

План міністра, який він презентує 12 червня, буде налічувати 63 пункти.

Горст Зеегофер заявив, що Німеччині слід "у корені" переглянути політику надання притулку.

"Центральним пунктом нового плану має стати створення так званих центрів розміщення осіб, які шукають притулку. Саме в цих центрах мігранти повинні перебувати з часу прибуття в Німеччину до остаточного рішення за їх заявою на отримання притулку. Так само новий план повинен передбачати заходи для більш швидкого видворення з країни тих шукачів притулку, які вчиняють злочини або вважаються особами, які становлять загрозу", - пише видання.

Міністр планує, щоб мігрантів без документів не пропускали у ФРН, розгортаючи їх на кордоні.

"Ті особи, яким відмовили у наданні притулку, повинні послідовно видворятися з країни", - пише видання про план міністра.

У той же час міністр розвитку Герд Мюллер сказав, що представить стратегію з боку свого відомства до 2030 року.

Мюллер повідомив, що висилати мігрантів, яким відмовили у наданні притулку, можна в безпечні регіони Іраку та Афганістану.

"Як очікується, безпечними країнами походження крім Марокко, Тунісу та Алжиру, повинні визнати також Грузію", - пише видання.

Нагадаємо, в Італії можуть закрити порти для рятувальних суден з біженцями.