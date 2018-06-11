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В ФРГ разрабатывают новый план по предоставлению убежища

НовостиПолитика    11.06.2018 - 06:05
Фото: Хорст Зеегофер (flickr.com JouWatch)
Фото: Хорст Зеегофер (flickr.com JouWatch)

План главы МВД ФРГ, который он презентует 12 июня, будет насчитывать 63 пункта

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер собирается представить новый план политики страны, касающийся предоставления убежища. Об этом информирует DW.

План министра, который он презентует 12 июня, будет насчитывать 63 пункта.

Хорст Зеегофер заявил, что Германии следует "в корне" пересмотреть политику предоставления убежища.

"Центральным пунктом нового плана должно стать создание так называемых центров размещения лиц, ищущих убежища. Именно в этих центрах мигранты должны находиться со времени прибытия в Германию до окончательного решения по их заявлению на получение убежища. Так же новый план должен предусматривать меры для более быстрого выдворения из страны тех искателей убежища, которые совершают преступления или считаются лицами, которые представляют угрозу", - пишет издание.

Министр планирует, чтобы мигрантов без документов не пропускали в ФРГ, разворачивая их на границе.

"Те лица, которым отказали в предоставлении убежища, должны последовательно выдворяться из страны", - пишет издание о плане министра.

В то же время министр развития Герд Мюллер сказал, что представит стратегию со стороны своего ведомства до 2030 года.

Мюллер сообщил, что выдворять мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, можно в безопасные регионы Ирака и Афганистана.

"Как ожидается, безопасными странами происхождения кроме Марокко, Туниса и Алжира, должны признать также Грузию", - пишет издание.

Напомним, в Италии могут закрыть порты для спасательных судов с беженцами.

 

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Теги публикации: Германия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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