У Freedom House Україну оцінили як частково вільну в інтернеті

Фото: свобода в інтернеті (pixabay.com)

В Україні залишаються системні загрози свободі в мережі, включно з випадками маніпулювання контентом та переслідуваннями користувачів інтернету за публікації, які можуть бути захищені міжнародними стандартами захисту прав людини. Через це в міжнародній правозахисній організації Freedom House Україну оцінюють як "частково вільну" за станом свободи в інтернеті.

Про це йдеться у звіті організації "Свобода в мережі 2020", що охоплює період з червня 2019 по травень 2020 року.

Україна отримала в рейтингу 61 бал.

Україна оцінили як "частково вільну" країну за рівнем свободи в інтернеті (скріншот: mailchi.mp)

"Українська влада продовжує блокування великої кількості вебсайтів та певного типу контенту, посилаючись на його небезпечність для суспільства, без надання переконливих аргументів на користь того, що блокування це єдина ефективна і можлива опція", - наголосив Метью Шааф, директор офісу Freedom House в Україні.

За його словами, ситуація виглядає так, що політика блокування стає єдиною, а не останньою опцією.

"Окрім постійного зневаження принципів захисту прав людини та верховенства права, направлених на захист від цензури, виглядає так, що політика блокування стає єдиною, а не останньою опцією. На жаль, за весь цей час майже жодних зусиль з боку держави не було направлено на те, аби навчити та підготувати українських громадян ставати відповідальними та обізнаними користувачами інформації та інтернету”, - сказав він.

В організації зазначають, що у вересні 2019 року уряд скасував вимогу проходити ліцензування для провайдерів послуг інтернету, зменшуючи потенційні ризики для політичного втручання та корупції в секторі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Однак влада розглядала два законопроекти, які можуть мати негативний вплив для цифрових прав. Йдеться про проект закону про дезінформацію, що, як зауважують правозахисники, потенційно може ввести відповідальність за зумисне розповсюдження брехливої інформації та дозволити державі визначати хто є, а хто не є журналістом.

Йдеться також про зареєстрований у парламенті наприкінці 2019 року законопроєкт про медіа, який може дозволити закриття онлайн-видань з боку держави за публікацію пропаганди.

Крім того, зазначають в організації, у травні президент Володимир Зеленський продовжив дію санкцій, законність яких, на думку правозахисників, залишається під питанням, проти російських платформ "Однокласники" та "ВК" через розповсюдження антиукраїнської пропаганди.

Також правозахисники додають, що у відповідь на COVID-19 уряд запустив застосунок "Дій вдома" для моніторингу за тим, як люди дотримуються самоізоляції.

"Застосунок зберігає дані користувачів про місце розташування та їхній цифровий знімок. І Міністерство внутрішніх справ, і Національна поліція мають доступ до цих даних", - йдеться у звіті.

Як зазначають правозахисники, хоча ситуація в Україні змінилась несуттєво, зміни у методології дослідження призвели до покращення оцінки свободи в мережі.

Зокрема, цьогорічний звіт виключає з аналізу ситуацію з правами людини онлайн на окремих тимчасово непідконтрольних частинах Донецької та Луганської областей, а також в Криму з огляду на те, що умови на цих територіях дуже сильно відрізняються від ситуації на підконтрольних уряду територіях України.

Як наслідок, оцінка змінилась у питанні B4 (Самоцензура), B8 (Цифровий активізм) та C8 (Кібербезпека). Ситуація в країн, у той же час, змінилась несуттєво.

Нагадаємо, в березні Україна зберегла статус "частково вільної" країни в рейтингу "Свобода у світі в 2020 році" правозахисної організації Freedom House.

Україна і в 2019 році зберегла статус "частково вільної" країни, а її окупована Росією частина Крим - статус "невільної" території у рейтингу Freedom House.