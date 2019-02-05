Україна залишається "частково вільною" країною в рейтингу Freedom House

Фото: колаж (РБК-Україна)

Правозахисники стурбовані зниженням рівнем свободи у всьому світі

Глобальне зниження рівня свободи в світі спостерігається 13-й рік поспіль, починаючи з 2005 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт організації Freedom House "Свобода у світі "2019".

Як відзначають автори звіту, зниження політичних і громадянських свобод охопило багато країн у всіх регіонах, від таких старих демократій, як США, до консолідованих авторитарних режимів, таких як Китай і Росія. Хоча загальні втрати, як і раніше, незначні порівняно з досягненнями кінця ХХ століття, але тенденція послідовна і загрозлива. "Демократія відступає", - констатується в документі.

Всього в рейтингу Freedom House за 2019 рік включені 209 країн і територій.

freedomhouse.org

Україна в 2019 році зберегла статус "частково вільної" країни, а її окупована Росією частина Крим - статус "невільної" території. Крім України у списку "частково вільних" країн знаходяться ще 59 інших держав і п'ять територій.

"Невільних" країн у світі налічується 50, а також вісім територій. "Вільних" країн і територій - 87.

Нагадаємо, що Україна перебувала в списку "частково вільних" країн у звіті Freedom House за січень 2018 року.

Наприкінці 2018 року в дослідженні центру Freedom House говорилося, що Україна увійшла у п'ятірку країн, де свободу в інтернеті за останні п'ять років обмежували найбільше.