В Freedom House Украину оценили как частично свободную в интернете

Фото: свобода в интернете (pixabay.com)

В Украине остаются системные угрозы свободе в сети, включая случаи манипулирования контентом и преследования пользователей интернета за публикации, которые могут быть защищены международными стандартами защиты прав человека. Поэтому в международной правозащитной организации Freedom House Украину оценивают как "частично свободную" по состоянию свободы в интернете.

Об этом говорится в отчете организации "Свобода в сети 2020", охватывающем период с июня 2019 по май 2020 года.

Украина получила в рейтинге 61 балл.

Украину оценили как "частично свободную" страну по уровню свободы в интернете (скриншот: mailchi.mp)

"Украинская власть продолжает блокирование большого количества веб-сайтов и определенного типа контента, ссылаясь на его опасность для общества, без предоставления убедительных аргументов в пользу того, что блокирование это единственная эффективная и возможная опция", - отметил директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

По его словам, ситуация выглядит так, что политика блокировки становится единственной, а не последней опцией.

"Кроме постоянного пренебрежения принципами защиты прав человека и верховенства права, направленных на защиту от цензуры, выглядит так, что политика блокирования становится единственной, а не последней опцией. К сожалению, за все это время почти никаких усилий со стороны государства не было направлено на то, чтобы научить и подготовить украинских граждан становиться ответственными и опытными пользователями информации и интернета", - сказал он.

В организации отмечают, что в сентябре 2019 года правительство отменило требование проходить лицензирование для провайдеров услуг интернета, уменьшая потенциальные риски для политического вмешательства и коррупции в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Однако власть рассматривала два законопроекта, которые могут оказать негативное влияние для цифровых прав. Речь идет о проекте закона о дезинформации, что, как отмечают правозащитники, потенциально может ввести ответственность за умышленное распространение неправдивой информации и позволить государству определять кто является, а кто не является журналистом.

Речь идет также о зарегистрированном в парламенте в конце 2019 года законопроекте о медиа, который может разрешить закрытие онлайн-изданий со стороны государства за публикацию пропаганды.

Кроме того, отмечают в организации, в мае президент Владимир Зеленский продлил действие санкций, законность которых, по мнению правозащитников, остается под вопросом, российских платформ "Одноклассники" и "ВК" из-за распространения антиукраинской пропаганды.

Также правозащитники добавляют, что в ответ на COVID-19 правительство запустило приложение "Дий дома" для мониторинга за тем, как люди придерживаются самоизоляции.

"Приложение сохраняет данные пользователей о местоположении и их цифровой снимок. И Министерство внутренних дел, и Национальная полиция имеют доступ к этим данным", - говорится в отчете..

Как отмечают правозащитники, хотя ситуация в Украине изменилась несущественно, изменения в методологии исследования привели к улучшению оценки свободы в сети.

В частности, нынешний отчет исключает из анализа ситуации с правами человека онлайн на отдельных временно неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму учитывая, что условия на этих территориях очень сильно отличаются от ситуации на подконтрольных правительству территориях Украины.

Как следствие, оценка изменилась в вопросе B4 (Самоцензура), B8 (Цифровой активизм) и C8 (Кибербезопасность). Ситуация в стране, в то же время, изменилась несущественно.

Напомним, в марте Украина сохранила статус "частично свободной" страны в рейтинге "Свобода в мире в 2020 году" правозащитной организации Freedom House.

Украина и в 2019 году сохранила статус "частично свободной" страны, а ее оккупированная Россией часть Крым - статус "несвободной" территории в рейтинге Freedom House.