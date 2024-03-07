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У французской поддержки Украины нет пределов и красных линий, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У французской поддержки Украины нет ни пределов, ни красных линий.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Depeche.

Макрон объяснил лидерам партий, что "нет никаких пределов" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, находящейся в состоянии войны с Россией.

Помощь Украине от Франции

В начале февраля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сказал, что страна намерена не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.

Кроме того, правительство Франции ищет средства для финансирования пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд. евро после масштабного сокращения расходов страны.

Недавно стало известно, что Франция вложила деньги и модернизировала украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву.

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Эммануэль МакронВойна России против УкраиныФранция