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Украинскую авиацию модернизировали для французских авиабомб, - министр Лекорню

Четверг 29 февраля 2024 18:25
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Украинскую авиацию модернизировали для французских авиабомб, - министр Лекорню Архивное фото: Украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М модернизировали для французских авиабомб (armyinform)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция вложила деньги и модернизировала украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zone Militaire.

"Мы предпочли инвестировать деньги и инженерные ресурсы в адаптацию бомб AASM на советские самолеты Су-24 и МиГ-29, которые уже есть в Украине, вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на Mirage", - пояснил Лекорню.

При этом министр сказал, что президент Эмманюэль Макрон всегда говорил, что табу на поставку самолетов Mirage Украине нет.

"Каждый раз я пытаюсь внести предложения, которые, выражаясь плохим французским языком, "меняют правила игры" в военной сфере. Пятьдесят бомб A2SM, поставляемых ежемесячно и теперь совместимых с самолетами советского класса, на этот раз "меняют правила игры", - сказал он.

Что известно об этих авиабомбах

Франция имеет два вида авиабомб Hammer 250 и Hammer 1000. В основе первой лежит бомба Mk 82, а второй - BLU109 или Mk 84.

В обоих вариантах бомбы оснащаются хвостовой и носовой частями с электроникой, которая повышает дальность и точность благодаря системам наведения INS, GPS, GPS Laser или GPS IR.

Помощь Украине от Франции

В начале февраля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сказал, что страна намерена не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.

Теперь же правительство Франции ищет средства для финансирования пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд. евро после масштабного сокращения расходов страны.

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