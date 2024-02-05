Премьер Франции пообещал расширить помощь Украине вооружением "разного характера"
Франция намерена не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Глава французского правительства напомнил, что его страна передает Украине вооружение последнего поколения. В частности, это дальнобойные ракеты Scalp, гаубицы Caesar, легкие танки AMX-10 RC, а также бомбы AASM.
"Это обязательство (о военной помощи Украине - ред.), очевидно, будет увеличиваться, но не только с точки зрения выделенных финансов, но и с точки зрения характера вооружения, которое, очевидно, должно быть высшего стандарта, необходимого для того, чтобы украинцы могли себя защитить", - добавил Атталь.
Премьер Франции также подчеркнул, что Европа не оставит Украину и поможет нашей стране одержать победу над российскими оккупантами.
Помощь Украине от Франции
Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
В частности, наши военные уже получили от Франции легкие танки, самоходные артиллерийские установки, дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны и не только.
Также недавно стало известно, что Украина и Франция завершают работу над двусторонним документом о гарантиях безопасности для нашей страны.
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