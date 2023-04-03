Французский трейдер LDC прекратит экспорт зерна из России

Французская компания Louis Dreyfus Company планирует прекратить экспорт российского зерна с 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление LDC.
"Компания прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 г., поскольку проблемы с экспортом зерна в стране продолжают нарастать", - говорится в сообщении.
Компания также оценивает варианты передачи существующего российского бизнеса новым собственникам и зерновым активам.
"LDC продолжит свою деятельность в России до тех пор, пока процесс будет завершен, в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Компания опубликует дополнительную информацию, когда это будет уместно", - добавил трейдер.
Напомним, что зерновые гиганты Cargill и Viterra планируют прекратить экспорт из России.
Польша введет правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.
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