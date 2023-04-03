Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з Росії

"Компанія припинить експорт зерна з Росії з 1 липня 2023 року, оскільки проблеми з експортом зерна в країні продовжують наростати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія також оцінює варіанти передачі існуючого російського бізнесу новим власникам та зернових активів.

"LDC продовжить свою діяльність у Росії до того часу, поки процес буде завершено, відповідно до всіх застосовних законів та правил. Компанія опублікує додаткову інформацію, коли це буде доречно", - додав трейдер.