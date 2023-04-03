Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з Росії

Французька компанія Louis Dreyfus Company планує припинити експорт російського зерна з 1 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву LDC.
"Компанія припинить експорт зерна з Росії з 1 липня 2023 року, оскільки проблеми з експортом зерна в країні продовжують наростати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія також оцінює варіанти передачі існуючого російського бізнесу новим власникам та зернових активів.
"LDC продовжить свою діяльність у Росії до того часу, поки процес буде завершено, відповідно до всіх застосовних законів та правил. Компанія опублікує додаткову інформацію, коли це буде доречно", - додав трейдер.
Нагадаємо, що зернові гіганти Cargill і Viterra планують припинити експорт з Росії.
Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни. Варшава не хоче, аби імпорт дестабілізував ситуацію на її ринку.
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