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Макрон ответил Кремлю на угрозы по поводу возможной отправки войск в Украину

Париж, Воскресенье 05 мая 2024 13:23
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Макрон ответил Кремлю на угрозы по поводу возможной отправки войск в Украину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался реакции и угрозам Кремля после его заявления о возможной отправке западных войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в интервью La Tribune.

Французский лидер отметил, что по отношению к России нужно сохранять стратегию "стратегической неопределенности", то есть не раскрывать планы. Заявления Макрона о том, что он не исключает отправку войск в Украину, является частью этой стратегии.

Президент заявил, что безопасность европейцев поставлена на карту в Украине.

"Если Россия победит, в следующую секунду безопасность больше не будет возможно ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни дома. Диапазон российских баллистических ракет покрывает нас всех", - сказал он.

Макрон обрадовался реакции Кремля на его заявления об отправке солдат. По его мнению, это показывает, что стратегия работает."Волнение России показывает, что мы правы, не закрывая никаких дверей. В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе, а следовательно, от мира и

безопасности", - заявил президент Франции.

Идея Макрона об отправке войск в Украину

Напомним, некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно заявил, что не исключает возможности отправки войск НАТО в Украину. Это вызвало оживленные дискуссии среди партнеров.

Большинство союзников сразу отбросило идею Макрона, а некоторые поддержали его, в частности, балтийские страны.

Во Франции объяснили, что Макрон не имел в виду непосредственного участия западных войск в боевых действиях. Речь идет о помощи в обучении или разминировании.

Недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявления Макрона. Он заявил, что со стороны Франции "весьма опасная тенденция" постоянно говорить о возможности своего прямого привлечения к войне.

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