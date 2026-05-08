Во Франции задержали одного из палачей "Изоляции"

Детали задержания и обвинения

По данным следствия, подозреваемым является Евгений Б., 1979 года рождения. Его задержали 7 апреля по запросу Национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT).

Мужчине предъявили официальные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Установлено, что украинец проживал во Франции с 2021 года, куда сбежал после завершения расследования его дела в Украине, пытаясь получить статус беженца.

Пытки в "Изоляции"

Следствие утверждает, что в период с 2017 по 2019 год мужчина добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности ДНР". Бывшие пленники тюрьмы идентифицировали его как "вспомогательного работника" и помощника руководителя тюрьмы.

Его подозревают в систематическом применении насилия и пытках для выбивания признаний, совершении сексуального насилия и унижении достоинства заключенных и оказании психологического давления на пленных.

Сейчас правоохранители установили по меньшей мере девять пострадавших, которые засвидетельствовали факты жестокого обращения со стороны подозреваемого.

Международное сотрудничество

Задержание стало возможным благодаря совместной работе Офиса Генерального прокурора Украины, правоохранителей Франции и правозащитной организации Truth Hounds.

Французские следователи Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности (OCLCH) опросили свидетелей как во Франции, так и в Украине.

"Эти расследования выявили масштабы пыток и существование системы насилия и сексуального унижения, которым систематически подвергались заключенные "Изоляции", - отметили во французской прокуратуре.