Пытал украинских пленных: СБУ разоблачила экс-главу тюрьмы на Луганщине
СБУ заочно сообщила о подозрении экс-руководителю оккупационной тюрьмы на Луганщине, который пытал украинских пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установило расследование, фигурантом является сотрудник "Исправительной колонии № 4 по ЛНР". С октября 2022 по январь 2024 года злоумышленник возглавлял это оккупационное учреждение.
В вышеупомянутый период, находясь на руководящей "должности", коллаборационист не только поручал подчиненным совершать пытки над пленными воинами ВСУ, но и лично пытал пострадавших.
По материалам дела, он регулярно избивал пленных руками, ногами, резиновой дубинкой и столярным молотком. Кроме этого, во время пыток злоумышленник иногда использовал электрошокер.
Такие действия грубо нарушают требования статей 4, 13, 14, 15 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности за пытки пленных украинских воинов", - сообщили в СБУ.
Военные преступления РФ против пленных
Отметим, по данным Главного управления разведки Минобороны не менее 90 процентов украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, пострадали там от пыток. Это демонстрирует масштабы издевательства над пленными в российских застенках и лагерях.
Именно поэтому более 40 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с Нидерландами инициировали запуск механизма расследования пыток украинских военнопленных российскими оккупантами.