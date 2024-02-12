Во Франции разоблачили российскую пропагандистскую сеть, направленную против Украины

Во Франции раскрыли структурированную и скоординированную сеть дезинформации, нацеленную на Запад, а также на помощь Украине.
Об этом заявило правительственное агентство Viginum, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Министерство иностранных дел, Министерство вооруженных сил и Viginum представили выводы нескольких месяцев расследования сети информационных порталов, нацеленных на оккупированные Россией территории Украины, а также Францию, Германию и Польшу.
Эту сеть аналитики иронично назвали "Портал Комбат" и она транслирует пророссийский контент, который вводит в заблуждение, с целью поляризовать общественные дебаты и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.
Лицо, стоящее за этой операцией, пока не установлено. Однако, по мнению экспертов в этом вопросе, "адская машина" дезинформации контролируется непосредственно администрацией президента в Москве.
"Портал Комбат" основан на сети из 193 "информационных порталов", сформированных вокруг трех цифровых экосистем.
Первый объединяет сайты под названием "Правда", доступные во Франции, Германии, Польше, Испании, Великобритании и США. Сайты "Правды" были открыты в июне 2023 года для ретрансляции российских или пророссийских аккаунтов в социальных сетях, российских информационных агентств или институциональных сайтов.
"Все они подхватывают речь Кремля о "специальной военной операции" и очерняют Украину и ее сторонников", - пишет издание.
Эти сайты связаны с другой, более старой экосистемой сайтов под названием "news.ru", ориентированной на русскоязычную аудиторию в Украине.
Сайты создавались последовательными волнами в период с 3 апреля по 17 декабря 2022 года. Они доступны с 41 названием разных украинских городов для целевой местной аудитории и стратегическими городами являются Донецк и Луганск. Для этой экосистемы стратегия распространения экспертам кажется более агрессивной.
"Сайты, созданные после вторжения в Украину, больше не являются простыми порталами, передающими общую информацию или местные новости, а оказываются настоящими резонаторами для российской системы влияния", - добавляет Viginum.
Россия мобилизовала значительные ресурсы для построения своей сети, но в Европе операция не успела дать никакого эффекта.
"Несмотря на сложную систему, последствия во Франции остались умеренными", - объясняет Viginum.
Аудитория платформ типа "Правда" была небольшой. 10 700 посещений в ноябре для французского сайта, 17 600 для польского сайта, 34 400 для сайта немецкого, 36 700 для англоязычного сайта и 55 000 для испанской версии.
Однако военные аналитики называют эти сайты спящим устройством, которое можно активировать в короткие сроки.
Сеть "Портал Комбат" не производит контент, а ретранслирует другие "источники", в том числе в автоматическом режиме, чтобы иметь возможность увеличить свою аудиторию или свое влияние.
Сообщения затем транслируются в других средствах массовой информации в логике распространения рассказов.
"Они нацелены на определенную аудиторию, например, на круги заговорщиков. Чтобы сделать операцию менее заметной, контент, предназначенный для манипулирования, можно смешивать с неполитизированными или даже безвредными потоками, в частности в сети "news.ru", - добавило издание.
Осенью сообщалось, что Российская Федерация продолжает проводить пропаганду среди оставшихся на оккупированных территориях украинцев.
Позже стало известно, что захватчики формируют систему "лекторов" для "переформатирования мозгов" населению Луганской области.
А недавно в России в очередной раз прибегли к обычному для нее делу - распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса.
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