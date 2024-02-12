Во Франции разоблачили российскую пропагандистскую сеть, направленную против Украины

Министерство иностранных дел, Министерство вооруженных сил и Viginum представили выводы нескольких месяцев расследования сети информационных порталов, нацеленных на оккупированные Россией территории Украины, а также Францию, Германию и Польшу.

"Портал Комбат"

Эту сеть аналитики иронично назвали "Портал Комбат" и она транслирует пророссийский контент, который вводит в заблуждение, с целью поляризовать общественные дебаты и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Лицо, стоящее за этой операцией, пока не установлено. Однако, по мнению экспертов в этом вопросе, "адская машина" дезинформации контролируется непосредственно администрацией президента в Москве.

Из чего состоит пропагандистская сеть

"Портал Комбат" основан на сети из 193 "информационных порталов", сформированных вокруг трех цифровых экосистем.

Первый объединяет сайты под названием "Правда", доступные во Франции, Германии, Польше, Испании, Великобритании и США. Сайты "Правды" были открыты в июне 2023 года для ретрансляции российских или пророссийских аккаунтов в социальных сетях, российских информационных агентств или институциональных сайтов.

"Все они подхватывают речь Кремля о "специальной военной операции" и очерняют Украину и ее сторонников", - пишет издание.

Пропаганда в оккупации

Эти сайты связаны с другой, более старой экосистемой сайтов под названием "news.ru", ориентированной на русскоязычную аудиторию в Украине.

Сайты создавались последовательными волнами в период с 3 апреля по 17 декабря 2022 года. Они доступны с 41 названием разных украинских городов для целевой местной аудитории и стратегическими городами являются Донецк и Луганск. Для этой экосистемы стратегия распространения экспертам кажется более агрессивной.

"Сайты, созданные после вторжения в Украину, больше не являются простыми порталами, передающими общую информацию или местные новости, а оказываются настоящими резонаторами для российской системы влияния", - добавляет Viginum.

В Европе мало людей читают российскую пропаганду

Россия мобилизовала значительные ресурсы для построения своей сети, но в Европе операция не успела дать никакого эффекта.

"Несмотря на сложную систему, последствия во Франции остались умеренными", - объясняет Viginum.

Аудитория платформ типа "Правда" была небольшой. 10 700 посещений в ноябре для французского сайта, 17 600 для польского сайта, 34 400 для сайта немецкого, 36 700 для англоязычного сайта и 55 000 для испанской версии.

Однако военные аналитики называют эти сайты спящим устройством, которое можно активировать в короткие сроки.

Пропаганда нацелена на любителей теорий заговора

Сеть "Портал Комбат" не производит контент, а ретранслирует другие "источники", в том числе в автоматическом режиме, чтобы иметь возможность увеличить свою аудиторию или свое влияние.

Сообщения затем транслируются в других средствах массовой информации в логике распространения рассказов.

"Они нацелены на определенную аудиторию, например, на круги заговорщиков. Чтобы сделать операцию менее заметной, контент, предназначенный для манипулирования, можно смешивать с неполитизированными или даже безвредными потоками, в частности в сети "news.ru", - добавило издание.

Российская пропаганда

Осенью сообщалось, что Российская Федерация продолжает проводить пропаганду среди оставшихся на оккупированных территориях украинцев.

Позже стало известно, что захватчики формируют систему "лекторов" для "переформатирования мозгов" населению Луганской области.

А недавно в России в очередной раз прибегли к обычному для нее делу - распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса.