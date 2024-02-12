У Франції викрили російську пропагандистську мережу, спрямовану проти України

Міністерство закордонних справ, Міністерство збройних сил і Viginum представили висновки кількох місяців розслідування мережі інформаційних порталів, націлених на окуповані Росією території України, а також Францію, Німеччину та Польщу.

"Портал Комбат"

Цю мережу аналітики іронічно назвали "Портал Комбат" і вона транслює проросійський контент, який вводить в оману, з метою поляризувати суспільні дебати і послабити підтримку України з боку Заходу.

Особу, яка стоїть за цією операцією, поки що не встановлено. Однак, на думку експертів у цьому питанні, "пекельна машина" дезінформації контролюється безпосередньо адміністрацією президента в Москві.

З чого складається пропагандистська мережа

"Портал Комбат" заснований на мережі з 193 "інформаційних порталів", сформованих навколо трьох цифрових екосистем.

Перший об'єднує сайти під назвою "Правда", доступні у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії та США. Сайти "Правди" були відкриті в червні 2023 року для ретрансляції російських або проросійських акаунтів у соціальних мережах, російських інформаційних агентств або інституційних сайтів.

"Усі вони підхоплюють промову Кремля про "спеціальну військову операцію" і очорняють Україну та її прихильників", - пише видання.

Пропаганда в окупації

Ці сайти пов'язані з іншою, старішою екосистемою сайтів під назвою "news.ru" , орієнтованої на російськомовну аудиторію в Україні.

Сайти створювалися послідовними хвилями в період із 3 квітня до 17 грудня 2022 року. Вони доступні з 41 назвою різних українських міст для цільової місцевої аудиторії і стратегічними містами є Донецьк і Луганськ. Для цієї екосистеми стратегія поширення експертам здається більш агресивною.

"Сайти, створені після вторгнення в Україну, більше не є простими порталами, що передають загальну інформацію або місцеві новини, а виявляються справжніми резонаторами для російської системи впливу", - додає Viginum.

У Європі мало людей читають російську пропаганду

Росія мобілізувала значні ресурси для побудови своєї мережі, але в Європі операція не встигла дати жодного ефекту.

"Незважаючи на складну систему, наслідки у Франції залишилися помірними", - пояснює Viginum.

Аудиторія платформ типу "Правда" була невеликою. 10 700 відвідувань у листопаді для французького сайту, 17 600 для польського сайту, 34 400 для сайту німецького, 36 700 для англомовного сайту і 55 000 для іспанської версії.

Однак військові аналітики називають ці сайти сплячим пристроєм, який можна активувати в короткі терміни.

Пропаганда націлена на любителів теорій змови

Мережа "Портал Комбат" не продукує контент, а ретранслює інші "джерела", зокрема в автоматичному режимі, щоб мати змогу збільшити свою аудиторію або свій вплив.

Повідомлення потім транслюються в інших засобах масової інформації в логіці поширення оповідей.

"Вони націлені на певну аудиторію, наприклад, на кола змовників. Щоб зробити операцію менш помітною, контент, призначений для маніпулювання, можна змішувати з неполітизованими або навіть нешкідливими потоками, зокрема в мережі "news.ru", - додало видання.

Російська пропаганда

Восени повідомлялося, що Російська Федерація продовжує проводити пропаганду серед українців, які залишилися на окупованих територіях.

Пізніше стало відомо, що загарбники формують систему "лекторів" для "переформатування мізків" населенню Луганської області.

А нещодавно в Росії вкотре вдалися до звичайної для неї справи - поширення фейків. Цього разу розповідають про те, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу рейхміністра Йозефа Геббельса.