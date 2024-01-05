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Зеленский якобы приобрел виллу Геббельса. Россия отличилась новым фейком

Пятница 05 января 2024 12:20
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Зеленский якобы приобрел виллу Геббельса. Россия отличилась новым фейком Фото: Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России в очередной раз прибегли к обычному для нее делу - распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Как пишет SPRAVDI, посольство России в Южно-Африканской республике заявило о том, что президент якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса за 8 миллионов евро.

Развенчивание фейка

Первоисточником стало видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВІМ Сабин Мелс, которая утверждала о том, что в октябре 2023-го виллу приобрела офшорная компания Film Heritage Inc, которая связана с Владимиром Зеленским.

"На самом деле Сабин Мелс никогда не работала в фирме ВИМ и "совершенно случайно" говорит с русским акцентом", - пишет SPRAVDI.

Вилла Гебельса на самом деле не продана и не была выставлена на продажу из-за того, что она может попасть в руки ультраправых деятелей.

Российские фейки и пропаганда

Стоит объяснить, что распространение заведомо ложных фактов - любимое дело российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других странах, или же попытаться расколоть общество.

В качестве примера, лишь недавно разведка предупреждала о том, что Россия готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию против нашей страны используя тему "президентских выборов".

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