Во Франции открыли Собор Парижской Богоматери после реставрации

Сегодня в Париже возобновил работу Собор Парижской Богоматери. Церемония открытия состоялась спустя пять с половиной лет после пожара, который значительно повредил историческое здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
На церемонии открытия присутствует непосредственно президент Франции Эммануэль Макрон, который после произошедшего пообещал восстановить собор, а также другие лидеры государств. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп.
"Наши соборы тоже смертны, но мы выбрали начало, волю, курс надежды, поставив перед собой цель восстановить Нотр-Дам де Пари еще более красивым за пять лет", - заявил Макрон.
В ходе своей речи президент французского государства подчеркнул братство тех, кто пожертвовал средства на всех континентах, всех религий, всех состояний, объединенных надеждой и воссоединившихся на открытии. Также Макрон подчеркнул братство всех тех, кто восстановил собор.
Издание отмечает, что в пожертвованиях на восстановление здание приняли участие 340 тысяч человек.
Напомним, что в апреле 2019 года в Соборе Парижской Богоматери произошел масштабный пожар. Его тушили около 14 часов и он привел к тому, что историческое здание было серьезно повреждено. Вероятной причиной называют проблему с электросетью.
Также отметим, что сегодняшняя церемония открытия стала поводом, в ходе которой президенты Эммануэль Макрон (Франция), Владимир Зеленский (Украина) и Дональд Трамп (США) провели трехсторонную встречу.
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