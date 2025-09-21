Во Франции усилят реагирование на антисемитские проявления, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру юстиции усилить реагирование на антисемитизм в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение французского президента в соцсети Х.
Макрон написал, что знает о беспокойстве французских евреев.
"Тревога, одиночество, страх: на этой неделе они снова рассказали мне, как изменилась их жизнь с 7 октября. Они также выразили свое желание справедливости и защиты", - сообщил он.
Президент Франции рассказал, что обратился к министру юстиции с просьбой поручить прокурорам еще больше улучшить реагирование системы правосудия на антисемитизм и его новые формы.
"Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы очень строго выявлять и наказывать виновных в антисемитских актах", - написал он.
Антисемитские акции в Париже
В мае 2024 года в Париже неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста, нарисовав на нем граффити красного цвета. Как писали тогда журналисты, следователи по делу о рисунках с "красными руками" рассматривали гипотезу о дестабилизационной операции, исходящей из России.
Осенью 2023 года сообщалось, что массовое появление граффити со звездой Давида на улицах Парижа может быть частью дестабилизационной операции России.