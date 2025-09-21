ua en ru
У Франції посилять реагування на антисемітські прояви, - Макрон

Франція, Неділя 21 вересня 2025 04:47
У Франції посилять реагування на антисемітські прояви, - Макрон Ілюстративне фото: Франція посилить реагування на антисемітські прояви (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Франції Еммануель Макрон доручив міністру юстиції посилити реагування на антисемітизм у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис французського президента у соцмережі Х.

Макрон написав, що знає про занепокоєння французьких євреїв.

"Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також висловили своє бажання справедливості та захисту", - повідомив він.

Президент Франції розповів, що звернувся до міністра юстиції з проханням доручити прокурорам ще більше покращити реагування системи правосуддя на антисемітизм та його нові форми.

"Два гасла: абсолютна пильність та негайне реагування, щоб дуже суворо виявляти та карати винних у антисемітських актах", - написав він.

Антисемітські акції в Парижі

У травні 2024 року у Парижі невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту, намалювавши на ньому графіті червоного кольору. Як писали тоді журналісти, слідчі у справі про малюнки з "червоними руками" розглядали гіпотезу про дестабілізаційну операцію, що походить із Росії.

Восени 2023 року повідомлялося, що масова поява графіті із зіркою Давида на вулицях Парижа може бути частиною дестабілізаційної операції Росії.

