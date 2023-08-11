США ввели санкции против российских олигархов Авена и Фридмана

Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Помимо них, в санкционный список также попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

Ранее Фридман и Авен попали в список "коррупционеров и разжигателей войны", а с февраля прошлого года все четверо бизнесменов находятся под санкциями ЕС.

Отметим, что в этот раз Вашингтон внес в санкционный список владельцев российского "Альфа-Банка".

Альфа-Банк

Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.

25 февраля, Европейский союз ввел санкции против трех частных банков России. В список попал "Альфа-Банк".

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