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Евросоюз ввел санкции против трех частных банков РФ

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Суббота 25 февраля 2023 20:00
Евросоюз ввел санкции против трех частных банков РФ Фото: Евросоюз ввел санкции против трех частных банков РФ (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел санкции против трех частных банков России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.

Под ограничение Евросоюза попали три частных банка, а именно:

  • Альфа-банк;
  • Росбанк;
  • Банк "Тинькофф".

Тинькофф банк

Российский коммерческий банк полностью сфокусирован на дистанционном обслуживании, не имеет розничных отделений. По состоянию на октябрь 2020 года "Тинькофф Банк" занимал 16 место по объему активов и 14 - по собственному капиталу среди российских банков. В октябре 2021 года банк включен ЦБ РФ в перечень системно значимых кредитных организаций благодаря росту банка выше рынка и размера клиентской базы.

Альфа Банк

Крупнейший частный банк в России, занимающий четвертое место по размеру активов (на 1 июля 2021 года - 4788862 млн руб.). По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.

Росбанк

Российский универсальный банк, состоявший в составе международной финансовой группы Société Générale до апреля 2022 года. С 2022 года главным акционером банка является российская группа Интеррос. В октябре 2019 года включен Банком России в список системно значимых кредитных организаций. С декабря 2022 г. банк находится под санкциями США.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России.

В преддверии десятый пакет санкций против РФ согласовали постпреды ЕС.

Впрочем, Польша не удовлетворена десятым пакетом ограничений Европейского Союза, страна назвала его "слишком мягким".

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