Російський мільярдер подав до суду на французьку митницю за арешт розкішних яхт

Фото: російський мільярдер подав до суду на французьку митницю за арешт яхт (yachtcharterfleet.com)

Російський мільярдер подав до суду на митницю Франції за арешт його двох розкішних яхт. Олігарх переконаний, що Париж не мав права їх заарештовувати, попри те, що він знаходиться в списку санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.