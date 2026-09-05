ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Албания не пустила в свой порт танкер "теневого флота" РФ

11:07 05.09.2026 Сб
2 мин
В ГУР раскрыли интересные подробности
aimg Юлия Капитонова
Албания не пустила в свой порт танкер "теневого флота" РФ Фото: Еще один танкер РФ не смог добраться до иностранного порта (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

29 августа 2026 года Албания не разрешила нефтяному танкеру HANUMAN (IMO 9295048) зайти в порт Дуррес. Причиной стало то, что украинская разведка ранее отнесла судно к российскому "теневому флоту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР МОУ.

Следует отметить, что указанный танкер уже долгое время находится в поле зрения военной украинской разведки.

Еще в январе его внесли в базу данных портала War&Sanctions как активного участника российского "теневого флота".

"Решение Албании не допустить HANUMAN в свой порт - важное свидетельство международной санкционной солидарности", - подчеркнули в ГУР.

Такие суда используют рискованные и непрозрачные практики судоходства, позволяющие России обходить международные санкции и направлять доходы от экспорта нефти на финансирование войны против Украины.

По данным украинской разведки, масштабы работы HANUMAN значительные. С начала 2025 года танкер экспортировал не менее 452 тысяч тонн российского топлива. Судно осуществляло рейсы из Новороссийска в Турцию, Сенегал и ОАЭ, а также в район перегрузки вблизи итальянской Аугусты.

Логистическое сопровождение этих рейсов обеспечивала российская компания ООО "Альтопрае Марин" из Новороссийска. По данным ГУР, она основана и управляется одним из топ-менеджеров, связанных с подсанкционным российским олигархом Геннадием Тимченко, которого называют близким соратником Владимира Путина.

"Альтопрае Марин" также фигурирует в обслуживании других танкеров российского теневого флота, в частности EVENTIN (IMO 9308065) и CORDELIA MOON (нынешнее название - WALRUS, IMO 9297888). Оба судна находятся под международными санкциями и были связаны с инцидентами, представлявшими угрозу экологической безопасности.

Кроме того, российская компания, по данным украинской разведки, вовлечена в операции судов, принадлежащих ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксаны Марченко - жены Виктора Медведчука.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как российский диктатор Владимир Путин начал угрожать Западуи з-за российских судов.

Напомним, что в июле 2026 года ЕС добавил еще 41 судно к ограничениям против "теневого флота".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ГУР теневой флот Албания Война России против Украины
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень