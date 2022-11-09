Глава французской Total попытался оправдать работу компании в России
Остальной мир, а именно страны Азии и Африки, не разделяет точку зрения западного мира на конфликт между Россией и Украиной, заявил Патрик Пуянне, генеральный директор TotalEnergies, которая не стала отказываться от своих российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Видение, которое у нас есть в отношении этого конфликта в западном лагере, ни в коем случае не разделяется подавляющим большинством остального мира", - сказал он на парламентских слушаниях во Франции.
Защищая присутствие компании в России, Пуянне заявил, что целью является поставка сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. "Наша единственная мотивация - доставить СПГ в Европу", - сказал он.
В прошлом месяце TotalEnergies заявила, что за первые девять месяцев года получила около 748 миллионов долларов в виде дивидендов от своих российских активов.
В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies сохранила инвестиции в России, в том числе миноритарные доли в производителе газа "Новатэк" и проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".
Ранее газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".
Газета Le Monde сообщила, что авиационное топливо, доставленное на две базы ВВС России, которые, вероятно, причастны к нанесению авиаударов по Украине, было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором TotalEnergies владеет 49%.