Россия предложила США сделку по редкоземам на оккупированных территориях Украины, - NBC
Россия предлагает США соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает, что США получат права собственности на минералы, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Неназванные американские чиновники и еще один источник рассказали телеканалу, что, на прошлой неделе высокопоставленные помощники российского диктатора Владимира Путина обсудили идею о сделке по редкоземам с американскими чиновниками на встрече в Саудовской Аравии.
Чиновники США отметили, что речь шла о предоставлении доступа США к полезным ископаемым во временно оккупированной части Донецкой и Запорожской областей. По данным собеседников NBC News, США не брали на себя обязательств по заключению сделки, но и не отбросили ее.
Президент США Дональд Трамп еще вчера, 25 февраля, заявил, что соглашение с Россией о полезных ископаемых "может состояться".
В свою очередь глава Кремля рассказывал, что он якобы может дать США доступ к редким полезным ископаемым на оккупированной территории Украины.
Как пишет NBC News, такое соглашение "фактически гарантирует", что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины в рамках заключения мирной сделки.
Планы США
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что его страна хочет заключить с Россией несколько сделок "по экономическому развитию".
Он уточнял, что на территории России есть много редкоземельных металлов и другие ценные вещи, которые "США могли бы использовать".
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