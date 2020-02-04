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Франція заявила про спроби Росії переглянути історію Другої світової війни

Новини » Політика     04.02.2020 - 21:59
Франція заявила про спроби Росії переглянути історію Другої світової війни
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Росія планує зробити винуватим польський народ після суперечки щодо Другої світової війни

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія намагається інтерпретувати події Другої світової війни та зробити винуватим польський народ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Він зазначив, що РФ хоче підтвердити солідарність Франції з польським народом перед особою тих, хто заперечує реальність і прагне фальсифікувати історію.

Раніше повідомлялося, що суперечка між Росією та Польщею щодо ролі обох країн у Другій світовій війні розгорілася після того, як президент РФ Володимир Путін розкритикував резолюцію Європарламенту "Про важливість збереження історичної пам'яті для майбутнього Європи".

Нагадаємо, Макрон заявив, що в інтересах Європи, Франції та Польщі - встановити вимогливий політичний діалог з Росією. При цьому він зазначив, що безпека Франції та її партнерів є головним пріоритетом для нього.

Як повідомляло РБК-Україна, Еммануель Макрон під час візиту до Польщі 3 лютого обговорить роботу нормандського формату з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ситуація на Донбасі, а також робота нормандського формату є однією з важливих тем, які обговорять лідери Франції та Польщі під час зустрічі.

Крім того, Польща не планує увійти до складу "нормандської четвірки". За словами глави польського Міністерства закордонних справ, Польща не прихильниця політики поліпшення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права.

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