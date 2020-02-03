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Макрон і Дуда обговорять нормандський формат

Новини » Політика     03.02.2020 - 12:42
Макрон і Дуда обговорять нормандський формат
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Нормандський формат буде одним з важливих питань зустрічі лідерів Франції та Польщі

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Польщі обговорить роботу нормандського формату з польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN 24.

Як повідомили в Кабінеті польського президента, ситуація на Донбасі, а також робота нормандського формату є однією з важливих тем, які будуть обговорювати лідери Франції та Польщі під час зустрічі.

"Ми хочемо з'ясувати, як Франція сьогодні оцінює хід роботи в нормандському форматі і в мінському процесі", - зазначив глава Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерски.

Також він зазначив, що Польща планує продовжити санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Польща не планує увійти в нормандський формат. За словами глави польського МЗС, Польща не прихильниця політики поліпшення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права.

Також повідомлялося, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни. За словами помічника президента України Андрія Єрмака, на наступну нормандську зустріч Україна повинна привезти новий пакет домовленостей, що дозволить провести місцеві вибори у жовтні 2020 року на всій території країни.

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Новини України Анджей ДудаЕммануель МакронНормандський формат
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