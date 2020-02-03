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Макрон заявив, що в інтересах Європи встановити політичний діалог з Росією

Новини » Політика     03.02.2020 - 16:54
Макрон заявив, що в інтересах Європи встановити політичний діалог з Росією
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Також французську президент заявив, що безпека Франції та її партнерів є головним пріоритетом для нього

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в інтересах Європи, Франції та Польщі - встановити чіткий політичний діалог з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

При цьому він зазначив, що безпека Франції та її партнерів є головним пріоритетом для нього.

"Я не наївний, але розумію, що в інтересі безпеки Європи, Франції та Польщі - встановити чіткий політичний діалог з Росією. Цей діалог, навіть якщо важкий, є необхідною умовою прогресу в справі України", - заявив французький президент.

Нагадаємо, Еммануель Макрон під час візиту до Польщі 3 лютого обговорить роботу нормандського формату з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Ситуація на Донбасі, а також робота нормандського формату є однією з важливих тем, які обговорять лідери Франції та Польщі під час зустрічі.

Крім того, Польща не планує увійти до складу "нормандської четвірки". За словами глави польського Міністерства закордонних справ, Польща не прихильниця політики поліпшення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права.

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Новини України Еммануель Макрон
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