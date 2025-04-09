Politico назвало регион, который может стать новой "игровой площадкой" Путина
Западные Балканы в ближайшее время могут стать новой "горячей точкой" на карте. Регион глава Кремля Владимир Путин может использовать их в своих целях как "игровую площадку".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В то время как внимание Европы приковано к Украине, напряженность на Западных Балканах нарастает, и лидеры региона, а также Великобритании, опасаются, что Путин воспользуется моментом", - пишет издание.
Представители высших эшелонов правительства Великобритании называют Западные Балканы "еще одной горячей точкой", и поскольку ситуация накаляется, Лондон настаивает на вступлении всех государств региона в ЕС, чтобы противостоять влиянию России.
"В это время, когда в Европе идет война, и Россия оказывает на регион сильное влияние, было бы глупо отвлекаться от Западных Балкан, где все еще существуют проблемы, которые еще предстоит решить", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
По его словам, интересы Путина в этой части Европы - сохранить регион дестабилизированным.
"В его интересах держать страны, составляющие Западные Балканы, на грани, иметь дестабилизированное население и вести кибер- и гибридную войну", - добавил дипломат.
Эксперты по внешней политике и министры, мнение которых приводит издание, опасаются, что Кремль попытается воспользоваться глубоко укоренившейся этнической и религиозной напряженностью, чтобы разжечь новые беспорядки на Балканах, укрепив собственные интересы и создав еще больше проблем для ЕС.
"Сейчас они (Западные Балканы, - ред) должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России", - сказал один британский чиновник, которому была предоставлена анонимность для обсуждения вопросов, которые он не уполномочен комментировать публично.
Не только Западные Балканы
Как ранее писало Financial Times, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы не скрывают беспокойства о том, что Россия не остановится на Украине в случае перемирия.
По их словам, напротив прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.
Напомним, что еще в январе РБК-Украина писало, что на Западе активно заговорили об угрозе РФ против одного из членов НАТО. Подробнее об этих опасениях - читайте в материале.
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