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Politico назвало регион, который может стать новой "игровой площадкой" Путина

Европа, Среда 09 апреля 2025 14:59
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Politico назвало регион, который может стать новой "игровой площадкой" Путина Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Западные Балканы в ближайшее время могут стать новой "горячей точкой" на карте. Регион глава Кремля Владимир Путин может использовать их в своих целях как "игровую площадку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"В то время как внимание Европы приковано к Украине, напряженность на Западных Балканах нарастает, и лидеры региона, а также Великобритании, опасаются, что Путин воспользуется моментом", - пишет издание.

Представители высших эшелонов правительства Великобритании называют Западные Балканы "еще одной горячей точкой", и поскольку ситуация накаляется, Лондон настаивает на вступлении всех государств региона в ЕС, чтобы противостоять влиянию России.

"В это время, когда в Европе идет война, и Россия оказывает на регион сильное влияние, было бы глупо отвлекаться от Западных Балкан, где все еще существуют проблемы, которые еще предстоит решить", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

По его словам, интересы Путина в этой части Европы - сохранить регион дестабилизированным.

"В его интересах держать страны, составляющие Западные Балканы, на грани, иметь дестабилизированное население и вести кибер- и гибридную войну", - добавил дипломат.

Эксперты по внешней политике и министры, мнение которых приводит издание, опасаются, что Кремль попытается воспользоваться глубоко укоренившейся этнической и религиозной напряженностью, чтобы разжечь новые беспорядки на Балканах, укрепив собственные интересы и создав еще больше проблем для ЕС.

"Сейчас они (Западные Балканы, - ред) должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России", - сказал один британский чиновник, которому была предоставлена ​​анонимность для обсуждения вопросов, которые он не уполномочен комментировать публично.

Не только Западные Балканы

Как ранее писало Financial Times, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы не скрывают беспокойства о том, что Россия не остановится на Украине в случае перемирия.

По их словам, напротив прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.

Напомним, что еще в январе РБК-Украина писало, что на Западе активно заговорили об угрозе РФ против одного из членов НАТО. Подробнее об этих опасениях - читайте в материале.

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