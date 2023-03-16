В США могут запретить TikTok, если китайские владельцы не откажутся от своих долей, - Reuters

Компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не избавлятся своей доли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель TikTok Брук Оберветтер сообщила агентству, что компания недавно получила известие от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), возглавляемого Министерством финансов США, потребовавшим, чтобы китайские владельцы программы продали свои акции. Иначе им грозит санкция в виде запрещения видеоприложения в США.

"Если целью является защита национальной безопасности, отчуждение принадлежащих китайским владельцам долей не решит проблему: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступа к ним", - заявил Оберветтер.

Белый дом пока отказался комментировать эти слова.