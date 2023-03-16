ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США могут запретить TikTok, если китайские владельцы не откажутся от своих долей, - Reuters

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 07:15
В США могут запретить TikTok, если китайские владельцы не откажутся от своих долей, - Reuters Фото: США могут заблокировать TikTok (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не избавлятся своей доли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель TikTok Брук Оберветтер сообщила агентству, что компания недавно получила известие от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), возглавляемого Министерством финансов США, потребовавшим, чтобы китайские владельцы программы продали свои акции. Иначе им грозит санкция в виде запрещения видеоприложения в США.

"Если целью является защита национальной безопасности, отчуждение принадлежащих китайским владельцам долей не решит проблему: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступа к ним", - заявил Оберветтер.

Белый дом пока отказался комментировать эти слова.

Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам удалить TikTok из всех правительственных устройств.

Затем Белый дом поддержал законопроект RESTRICT, который позволит федеральному правительству регулировать и даже запрещать иностранные технологии, в частности TikTok.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok Соединенные Штаты Америки
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины