Франция уже готовит украинскую бригаду: в посольстве раскрыли детали

Как отметили в дипломатическом представительстве, сегодня, 9 октября, с военными из бригады Анна Киевская встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

В посольстве отмечают, что Франция - первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории. Такой инициативе нет аналогов по количеству подготовленных солдат и длительности обучения.

"Подготовка будет включать в себя передачу вооружения и военной техники с целью максимального приближения к реальным условиям и с использованием французского оборудования, которое впоследствии будет задействовано в боевых условиях", - рассказали в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что обучение включает:

штабные процессы на уровне батальона и бригады;

подготовку руководящих кадров;

пехотный бой;

бронетанковый бой с использованием легких танков AMX-10RC;

инженерный бой;

противовоздушную оборону с использованием ракет Mistral;

использование артиллерии CAESAR.

По такой программе по состоянию на сентябрь этого года Франция подготовила уже почти 15 тысяч украинских воинов. Подготовка проходит на территории Франции и Польши, куда Париж направил около 100 инструкторов.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон уже показал видео тренировок.

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте (регион на востоке Франции - ред.) с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий. Бригада Анны Киевской будет обучена и оборудована благодаря солидарности Франции", - рассказал глава государства.