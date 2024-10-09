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Франция уже готовит украинскую бригаду: в посольстве раскрыли детали

Иллюстративное фото: Франция готовит бригаду украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Французские инструкторы проводят подготовку украинской бригады Анны Киевской. Во время тренировок используют танки и другую техники.

Об этом РБК-Украина сообщили в посольстве Франции в Украине.

Как отметили в дипломатическом представительстве, сегодня, 9 октября, с военными из бригады Анна Киевская встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. 

В посольстве отмечают, что Франция - первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории. Такой инициативе нет аналогов по количеству подготовленных солдат и длительности обучения. 

"Подготовка будет включать в себя передачу вооружения и военной техники с целью максимального приближения к реальным условиям и с использованием французского оборудования, которое впоследствии будет задействовано в боевых условиях", - рассказали в посольстве. 

В диппредставительстве уточнили, что обучение включает: 

  • штабные процессы на уровне батальона и бригады;
  • подготовку руководящих кадров;
  • пехотный бой;
  • бронетанковый бой с использованием легких танков AMX-10RC;
  • инженерный бой;
  • противовоздушную оборону с использованием ракет Mistral;
  • использование артиллерии CAESAR.

По такой программе по состоянию на сентябрь этого года Франция подготовила уже почти 15 тысяч украинских воинов. Подготовка проходит на территории Франции и Польши, куда Париж направил около 100 инструкторов. 

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон уже показал видео тренировок. 

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте (регион на востоке Франции - ред.) с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий. Бригада Анны Киевской будет обучена и оборудована благодаря солидарности Франции", - рассказал глава государства.

Подготовка бригады во Франции

Напомним, еще в июне Макрон рассказал о том, что Франция планирует подготовить бригаду украинских военных. По его словам, тренировки хотели проводить для 4500 украинских солдат.

При этом 25 сентября французский лидер обсуждал подготовку украинской бригады с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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