Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров лидеры договорились, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Каждая наша встреча с президентом Эммануэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, помогающие в защите жизни", - отметил Зеленский.

В ходе переговоров украинский президент рассказал Макрону о ситуации на фронте и потребностях ВСУ.

"Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучения военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение", - сообщил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь.