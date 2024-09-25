ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду, - Зеленский

Среда 25 сентября 2024 22:00
UA EN RU
Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду, - Зеленский Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров лидеры договорились, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Каждая наша встреча с президентом Эммануэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, помогающие в защите жизни", - отметил Зеленский.

В ходе переговоров украинский президент рассказал Макрону о ситуации на фронте и потребностях ВСУ.

"Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучения военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение", - сообщил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь.

Франция обучает украинских военных

Напомним, недавно мы сообщали, что французские инструкторы обучают украинских пилотов управлению самолетами Alphajet. Тренировки первой группы украинцев уже завершились.

Ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина
Что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине