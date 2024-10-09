Франція вже готує українську бригаду: у посольстві розкрили деталі

Як зазначили у дипломатичному представництві, сьогодні, 9 жовтня, з військовими з бригади Анна Київська зустрінуться президент Франції Еммануель Макрон, міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

У посольстві зазначають, що Франція - перша країна, яка готує повноцінну українську бригаду на своїй території. Такій ініціативі немає аналогів по кількості підготовлених солдатів та тривалості навчання.

"Підготовка міститиме передачу озброєння та військової техніки з метою максимального наближення до реальних умов і з використанням французького обладнання, яке згодом буде задіяно в бойових умовах", - розповіли в посольстві.

У диппредставництві уточнили, що навчання включає:

штабні процеси на рівні батальйону та бригади;

підготовку керівних кадрів;

піхотний бій;

бронетанковий бій з використанням легких танків AMX-10RC;

інженерний бій;

протиповітряну оборону з використанням ракет Mistral;

використання артилерії CAESAR

За такою програмою станом на вересень цього року Франція підготувала майже 15 тисяч українських воїнів. Підготовка відбувається на території Франції та Польщі, куди Париж направив близько 100 інструкторів.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон вже показав відео тренувань.

Я взяв на себе це зобов'язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони будуть використовувати під час місій.



Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2 - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024

"Я взяв на себе це зобов'язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті (регіон на сході Франції - ред.) з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій. Бригада Анни Київської буде навчена та обладнана завдяки солідарності Франції", - розповів глава держави.