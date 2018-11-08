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ЄНП вибрала Манфреда Вебера кандидатом в голови Єврокомісії

Новини » Політика    08.11.2018 - 13:57
flickr.com epp_group_official
flickr.com epp_group_official

Манфред Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Європейської комісії

Німецький політик Манфред Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Повідомляється, що Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Єврокомісії від найбільш впливової політичної сили в Європі - консервативної Європейської народної партії на майбутніх виборах в Європарламент в 2019 році.

Віце-президент ЄНП в Раді Європи Георгій Логвинський заявив, що новим головою Єврокомісії стане друг України Манфред Вебер. Логвінський вже провів зустріч з Вебером. За його словами, позиція кандидата щодо України і майбутнього Європи "перевершує всі очікування".

 

Фото (facebook.com/georgiylogvinskiy)

 

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