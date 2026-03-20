Франция теряет запасы ракет: тревожный сигнал для Украины
Аналитики заявили о сокращении запасов ракет MICA во Франции, которые применяются истребителями Rafale для перехвата иранских дронов, что может повлиять на эффективность противодействия подобным угрозам в том числе в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.
Запасы ракет сокращаются
Во Франции выразили обеспокоенность быстрым уменьшением запасов ракет класса "воздух-воздух" MICA.
Эти боеприпасы используются для уничтожения иранских дронов типа "Шахед" с истребителей Rafale, которые планируется закупить для вооружения Украины.
Как применяются Rafale
По данным Defense Express, Франция с начала конфликта оказывает поддержку Объединенным Арабским Эмиратам в отражении атак Ирана.
Для перехвата дальнобойных беспилотников задействованы 12 истребителей Rafale.
В чем проблема применения
Эксперты обращают внимание на то, что для уничтожения дронов используются ракеты MICA, изначально предназначенные для воздушного боя на дистанции до 80 километров.
Это приводит к быстрому расходу запасов и ставит под вопрос целесообразность их применения против сравнительно дешевых целей.
Сигнал для Украины
Аналитики считают, что ситуация может стать предупреждением для Украины, которая рассматривает закупку истребителей Rafale к уже тем, которые были переданы партнерамт.
Стоимость потенциальной сделки оценивается в 22,5 млрд евро. При таких расходах ожидается универсальность вооружения для борьбы с разными типами угроз.
Ограничения и альтернативы
Отмечается, что Rafale пока не имеют интегрированных экономичных решений для борьбы с дронами.
Франция придерживается жесткой политики, разрешая использовать только собственные ракеты, что уже вызывало разногласия с Индией.
В то же время США адаптировали ракеты APKWS для борьбы с беспилотниками и применяют их на истребителях и штурмовиках A-10.
Украина также использует такие решения на F-16 для перехвата "Шахедов".
Напоминаем, что за три года Бельгия не передала Украине ни одного истребителя F-16. Власти страны объясняют это тем, что не брали на себя обязательств по конкретным срокам поставок для Киева.
Отметим, что Франция готовит для Украины крупнейшую поставку управляемых авиационных бомб AASM Hammer. В Минобороны пояснили принципы работы этого высокоточного вооружения.