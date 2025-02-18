Франция не будет отправлять в Украину сухопутные войска для участия в войне, - Макрон

Франция не будет отправлять в Украину сухопутные войска для боевых действий против России. Париж может перевооружить и переоснастить украинцев, а также отправить экспертов или даже военных в ограниченном количестве за пределы фронта.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"Затем отправить экспертов или даже войска в ограниченном количестве за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность. Это то, что мы рассматриваем с британцами. И, в-третьих, членство в НАТО", - отметил французский президент.

Вместо этого он предлагает перевооружить и переоснастить украинцев.

На вопрос об отправке войск в Украину Макрон ответил: "Франция не готовится отправлять на фронт воюющие сухопутные войска".

Миротворческие войска в Украине

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украине удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Это может стать первым шагом для создания объединенных Вооруженных сил Европы.

Издание The Washington Post писало, что европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в составе миротворческой миссии. Такая численность потенциального военного контингента, по данным издания, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

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