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Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для участі у війні, - Макрон

Франція, Вівторок 18 лютого 2025 22:26
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Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для участі у війні, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для бойових дій проти Росії. Париж може переозброїти та переоснастити українців, а також відправити експертів або навіть військових в обмеженій кількості за межі фронту.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

На питання про відправку військ в Україну Макрон відповів: "Франція не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська".

Натомість він пропонує переозброїти та переоснастити українців.

"Потім відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність. Це те, що ми розглядаємо з британцями. І, по-третє, членство в НАТО", - зазначив французький президент.

Миротворчі війська в Україні

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україні вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Це може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи.

Видання The Washington Post писало, що європейські країни можуть відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів у складі миротворчої місії. Така чисельність потенційного військового контингенту, за даними видання, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

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