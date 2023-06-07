Франция отправит помощь Украине в течение следующих нескольких часов, - Макрон

Франция в течение следующих нескольких часов направит помощь Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Франции Эммануэля Макрона.
"Я мог сказать президенту Зеленскому о своей солидарности с его народом после атаки на Каховскую ГЭС", - написал Макрон.
Он подчеркнул, что "Франция осуждает этот ужасающий акт, который ставит под угрозу население".
"В течение следующих нескольких часов мы направим помощь для удовлетворения немедленных потребностей", - добавил президент Франции.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, обсудили ситуацию в Херсонской области, экологические и гуманитарные последствия российского теракта.
Зеленский также передал Макрону неотложные потребности Украины для ликвидации катастрофы. Обсудили возможность привлечения международных механизмов для расследования ее причин
Подрыв Каховской ГЭС
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.
В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.
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